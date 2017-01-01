Aliexpress делает платной доставку любых товаров дороже 2 долларов

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Сегодня, 07:56.
Потребитель

Правила бесплатной доставки в Россию от китайского интернет-ритейлера Aliexpress изменились с 7 февраля. Теперь доставка покупок дороже 2 долларов США становится платной.

Почта.
Почта. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Со вторника ритейлер стал присваивать трек-номер, позволяющий отследить местонахождение товара, всем покупкам, стоимость которых превышает два доллара. Поэтому опция "эконом-доставка" у россиян будет недоступна для большинства товаров. А вот в Белоруссии и на Украине "эконом-доставка" отменяется для всех товаров.

По мнению Aliexpress, новая политика позволит улучшить стабильность и качество логистического сервиса компании, пишет Газета.ru.

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