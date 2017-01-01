Aliexpress делает платной доставку любых товаров дороже 2 долларов

Со вторника ритейлер стал присваивать трек-номер, позволяющий отследить местонахождение товара, всем покупкам, стоимость которых превышает два доллара. Поэтому опция "эконом-доставка" у россиян будет недоступна для большинства товаров. А вот в Белоруссии и на Украине "эконом-доставка" отменяется для всех товаров.

По мнению Aliexpress, новая политика позволит улучшить стабильность и качество логистического сервиса компании, пишет Газета.ru.