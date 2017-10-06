Женщина из Алтайского края задолжала детям более миллиона рублей алиментов

Сегодня, 18:59.
Происшествия

Жительнице Заринского района вынесли приговор за неуплату алиментов. Женщина задолжала своим детям более миллиона рублей, сообщает краевая прокуратура.

Ребенок.
Ребенок. Фото: СС0.

Будучи уже судимой за невыплату алиментов, женщина не перестала злостно уклоняться от своих обязательств по отношению к детям. Ее вновь признали виновной в неуплате средств на содержание своих несовершеннолетних детей без уважительных причин в нарушение решения суда.

Общая задолженность по алиментам составила более 1 172 000 рублей.

С учетом предыдущего приговора суда женщине назначили наказание в виде исправительных работ на 7 месяцев с удержанием в доход государства 5% заработка.

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