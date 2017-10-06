Женщина из Алтайского края задолжала детям более миллиона рублей алиментов

Жительнице Заринского района вынесли приговор за неуплату алиментов. Женщина задолжала своим детям более миллиона рублей, сообщает краевая прокуратура.
Будучи уже судимой за невыплату алиментов, женщина не перестала злостно уклоняться от своих обязательств по отношению к детям. Ее вновь признали виновной в неуплате средств на содержание своих несовершеннолетних детей без уважительных причин в нарушение решения суда.
Общая задолженность по алиментам составила более 1 172 000 рублей.
С учетом предыдущего приговора суда женщине назначили наказание в виде исправительных работ на 7 месяцев с удержанием в доход государства 5% заработка.
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