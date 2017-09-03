Алина Кабаева сразила итальянцев декольте

1 сентября она в шикарном белом платье с глубоким декольте вышла вручать традиционный приз "Мисс элегантность" итальянской спортсменке.

Публикация от Alina Kabaeva |ФАН-СООБЩЕСТВО| (@alinakabaeva.official) Сен 1 2017 в 2:41 PDT

Наряд бывшей гимнастки выгодно подчеркивал бедра спортсменки, а также ее прекрасную грудь, сообщают "Дни.ru".

Repost: @longines Alexandra Agiurgiuculese received the #Longines Prize for Elegance at the 35th Rhythmic Gymnastics World Cup in #Pesaro. Congrats @agiurgiualex_15 ! #EleganceisanAttitude Публикация от Alina Kabaeva |ФАН-СООБЩЕСТВО| (@alinakabaeva.official) Сен 1 2017 в 1:55 PDT

Еще до вручения наград Алина Кабаева произвела настоящий фурор в Италии, появившись на автограф-сессии в полупрозрачном длинном платье. Она затмила даже участниц турнира. Чтобы сделать фото с бывшей гимнасткой, поклонники выстроились в очередь, пишет ura.ru.

Чемпионат мира по художественной гимнастике завершается 3 сентября.