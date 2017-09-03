Алина Кабаева сразила итальянцев декольте

Посол чемпионата мира по художественной гимнастике Алина Кабаева блистает в Италии.
1 сентября она в шикарном белом платье с глубоким декольте вышла вручать традиционный приз "Мисс элегантность" итальянской спортсменке.
Наряд бывшей гимнастки выгодно подчеркивал бедра спортсменки, а также ее прекрасную грудь, сообщают "Дни.ru".
Еще до вручения наград Алина Кабаева произвела настоящий фурор в Италии, появившись на автограф-сессии в полупрозрачном длинном платье. Она затмила даже участниц турнира. Чтобы сделать фото с бывшей гимнасткой, поклонники выстроились в очередь, пишет ura.ru.
Чемпионат мира по художественной гимнастике завершается 3 сентября.
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