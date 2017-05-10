Алина Кабаева рассказала, что делает ее счастливой

Также гимнастка раскрыла секреты собственной красоты, рассказав, как постоянно быть в тонусе и хорошо выглядеть.

Кабаева давно завершила профессиональную карьеру, однако неизменно восхищает поклонников прекрасной фигурой. Как выяснилось, Алина Кабаева вовсе не является сторонницей различных модных диет, однако она придерживается правила разгрузочных дней для организма, пишет издание "Дни.ру".

"Мой совет — побольше двигаться. И, конечно, стараться не переедать. Все можно, но в меру", — заявила именитая гимнастка.

Кабаева подчеркнула, что любит свою работу и не дает обещаний, которые не может выполнить, пишет ura.ru.

12 мая у Алины Кабаевой — день рождения. Красавица, спортсменка, политик, деятель шоу-бизнеса, деловая женщина, девушка, попавшая в книгу рекордов Гинесса в 15 лет — вот чего смогла достичь Алина Маратовна.