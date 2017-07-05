Алина Кабаева стала первым послом ЧМ по художественной гимнастике

Международная федерации гимнастики приняла решение выбирать послов этого вида спорта с 2017 года.

В их задачи будет входить популяризация и продвижение художественной гимнастики на мировом уровне. Также посол будет участвовать во всех мероприятиях чемпионата.

Чемпионат мира пройдет в Италии с 29 августа по 3 сентября, пишет bfm.ru.

Справка

Кабаева завоевала золото Олимпиады в 2004 году в индивидуальном многоборье. Она дважды становилась абсолютной чемпионкой мира и пять раз абсолютной чемпионкой Европы.