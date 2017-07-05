Алина Кабаева стала первым послом ЧМ по художественной гимнастике

Всероссийская федерация художественной гимнастики на своей странице в Instagram сообщила, что Олимпийская чемпионка Алина Кабаева выбрана первым послом чемпионата мира по художественной гимнастике — 2017.
Международная федерации гимнастики приняла решение выбирать послов этого вида спорта с 2017 года.
Олимпийская чемпионка Алина Кабаева выбрана первым FIG Ambassador for WCH Pesaro'17! Поздравляем! С этого года Международная федерация гимнастики будет выбирать почетных посланников вида спорта на каждый чемпионат мира. Миссия "посла гимнастики" - популяризация и продвижение вида спорта на международном уровне. Кроме этого, FIG Ambassador примет участие в медальной церемонии чемпионата, его пресс-конференции и прочих публичных мероприятиях. Чемпионат мира состоится в Пезаро(Италия) 30 августа - 3 сентября 2017. Ждем с нетерпением! Olympic champion Alina Kabaeva became first FIG Ambassador for WCH Pesaro'17! Congratulations! Since this year, the International Gymnastics Federation will elect honorary envoys of the sport for every World championships. The mission of the "ambassador of gymnastics" is to popularize and promote the sport at the international level. In addition, FIG Ambassador will take part in the medal ceremony of the championship, its press conference and other public events. #wchpesaro2017
В их задачи будет входить популяризация и продвижение художественной гимнастики на мировом уровне. Также посол будет участвовать во всех мероприятиях чемпионата.
Чемпионат мира пройдет в Италии с 29 августа по 3 сентября, пишет bfm.ru.
Справка
Кабаева завоевала золото Олимпиады в 2004 году в индивидуальном многоборье. Она дважды становилась абсолютной чемпионкой мира и пять раз абсолютной чемпионкой Европы.
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