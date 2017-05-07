Алишер Усманов вошел в пятерку самых богатых людей Великобритании

За год состояние Усманова увеличилось на 4,211 миллиарда фунтов стерлингов (5,4 миллиарда долларов) и сейчас оценивается в 11,791 миллиарда фунтов (15,25 миллиарда долларов).

Первое место заняли индийские братья Шри и Гопи Хиндуджа, владельцы частной компании Hinduja Group, заработавшие за год 3,2 миллиарда фунтов. Они возглавили рейтинг с 16,2 миллиарда фунтов (около 21 миллиарда долларов).

Лидеры прошлого года, братья Дэвид и Саймон Рубены, ныне замыкают первую тройку с 14 миллиардами фунтов (порядка 18 миллиардов долларов), а второе место досталось американскому бизнесмену советского происхождения Леониду Блаватнику, состояние которого оценивается в 15,9 миллиарда фунтов (20,6 миллиардов долларов).

13 строчку рейтинга занял Роман Абрамович, владеющий футбольным клубом "Челси". За год размер его состояния увеличился на 1,65 миллиарда — до 8,05 миллиарда фунтов (10,4 миллиарда долларов).