Алишер Усманов вошел в пятерку самых богатых людей Великобритании

Российский бизнесмен Алишер Усманов занял пятую строчку в числе самых богатых жителей Великобритании. Этот рейтинг ежегодно публикует издание Sunday Times, пишет РИА Новости.
За год состояние Усманова увеличилось на 4,211 миллиарда фунтов стерлингов (5,4 миллиарда долларов) и сейчас оценивается в 11,791 миллиарда фунтов (15,25 миллиарда долларов).
Первое место заняли индийские братья Шри и Гопи Хиндуджа, владельцы частной компании Hinduja Group, заработавшие за год 3,2 миллиарда фунтов. Они возглавили рейтинг с 16,2 миллиарда фунтов (около 21 миллиарда долларов).
Лидеры прошлого года, братья Дэвид и Саймон Рубены, ныне замыкают первую тройку с 14 миллиардами фунтов (порядка 18 миллиардов долларов), а второе место досталось американскому бизнесмену советского происхождения Леониду Блаватнику, состояние которого оценивается в 15,9 миллиарда фунтов (20,6 миллиардов долларов).
13 строчку рейтинга занял Роман Абрамович, владеющий футбольным клубом "Челси". За год размер его состояния увеличился на 1,65 миллиарда — до 8,05 миллиарда фунтов (10,4 миллиарда долларов).
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