Альпинист-безбилетник не заплатил за подъем на Эверест и пытался спрятаться от властей в пещере

Альпинист из ЮАР пытался совершить восхождение на Эверест, не заплатив за это необходимые 11 тысяч долларов. Скрываясь от преследования властей, он пытался спрятаться в пещере, рассказывает Daily Mail.
По словам официальных лиц, мужчина привлек внимание еще на в базовом лагере: иностранные туристы нечасто совершают одиночные восхождения. Когда госслужащие подошли к мужчине, он убежал. Гражданина нашли в пещере, где он разбил себе небольшой лагерь. Пойманный рассказал властям, что является режиссером и продюсером. Необходимой суммы на оплату восхождения у него не было, пишет "Лента".
Мужчину спустили к подножью горы. Теперь ему грозит штраф в 22 тысяч долларов. Ему также могут закрыть въезд в Непал на пять лет либо запретить подниматься в горы в течение 10 лет.
После произошедшего мужчина обратился у друзьям в Facebook. Он извинился "полный конфуз" и пояснил, что у него вовсе не было необходимой для подъема суммы. Он также признался, что альпинистского опыта толком не имеет.
Мужчина рассказал, что после задержания с ним обращались "без преувеличения, как с убийцей" и это "истинное свидетельство того, как деньги ценятся выше, чем порядочность".
Ранее сообщалось, что старейший в мире альпинист непалец Мин Бахадур Шерхан скончался 6 мая от сердечного приступа при попытке вновь подняться на Эверест и стать самым возрастным покорителем этой вершины. "Шерхан скончался в базовом лагере на склоне Эвереста сегодня от сердечного приступа. Его тело вертолетом завтра будет доставлено в Катманду для проведения экспертизы", — сообщил чиновник.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.