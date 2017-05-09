Альпинист-безбилетник не заплатил за подъем на Эверест и пытался спрятаться от властей в пещере

По словам официальных лиц, мужчина привлек внимание еще на в базовом лагере: иностранные туристы нечасто совершают одиночные восхождения. Когда госслужащие подошли к мужчине, он убежал. Гражданина нашли в пещере, где он разбил себе небольшой лагерь. Пойманный рассказал властям, что является режиссером и продюсером. Необходимой суммы на оплату восхождения у него не было, пишет "Лента".

Мужчину спустили к подножью горы. Теперь ему грозит штраф в 22 тысяч долларов. Ему также могут закрыть въезд в Непал на пять лет либо запретить подниматься в горы в течение 10 лет.

После произошедшего мужчина обратился у друзьям в Facebook. Он извинился "полный конфуз" и пояснил, что у него вовсе не было необходимой для подъема суммы. Он также признался, что альпинистского опыта толком не имеет.

Мужчина рассказал, что после задержания с ним обращались "без преувеличения, как с убийцей" и это "истинное свидетельство того, как деньги ценятся выше, чем порядочность".

Ранее сообщалось, что старейший в мире альпинист непалец Мин Бахадур Шерхан скончался 6 мая от сердечного приступа при попытке вновь подняться на Эверест и стать самым возрастным покорителем этой вершины. "Шерхан скончался в базовом лагере на склоне Эвереста сегодня от сердечного приступа. Его тело вертолетом завтра будет доставлено в Катманду для проведения экспертизы", — сообщил чиновник.