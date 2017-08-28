"Алтапресс" приглашает барнаульцев спеть в народном караоке

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Сегодня, 17:27.
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16 сентября издательский дом "Алтапресс" приглашает отпраздновать день рождения города вместе.

Афиша.
Афиша. Иллюстрация из архива редакции.

Каждый гость праздника сможет спеть любимые песни в народном караоке, попробовать себя в творческих мастер-классах и насладиться развлекательной программой.

Также гостей праздника ждут конкурсы с отличными подарками.

Сохранить этот замечательный день в памяти вам помогут разнообразные фотозоны, установленные перед Дворцом зрелищ и спорта, где и будет проходить весь праздник. Время проведения праздника — с 11.00 до 15.00.

Организаторы праздника: ИД "Алтапресс", "Читай!город", "Телепарк".

Организатор.
Организатор
Генеральный партнер.
Генеральный партнер
Генеральный партнер.
Генеральный партнер
Генеральный партнер.
Генеральный партнер
Генеральный партнер.
Генеральный партнер
Генеральный партнер.
Генеральный партнер
Генеральный партнер.
Генеральный партнер
Генеральный партнер.
Генеральный партнер
Генеральный партнер.
Генеральный партнер
Генеральный партнер.
Генеральный партнер
Партнер.
Партнер


Организатор: ООО ИД "Алтапресс". Срок проведения конкурсов: 16.09.17 г. Подробную информацию о правилах участия в конкурсах, количестве призов, порядке и месте их получения уточняйте на площадках у менеджеров.

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