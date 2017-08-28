"Алтапресс" приглашает барнаульцев спеть в народном караоке

16 сентября издательский дом "Алтапресс" приглашает отпраздновать день рождения города вместе.
Каждый гость праздника сможет спеть любимые песни в народном караоке, попробовать себя в творческих мастер-классах и насладиться развлекательной программой.
Также гостей праздника ждут конкурсы с отличными подарками.
Сохранить этот замечательный день в памяти вам помогут разнообразные фотозоны, установленные перед Дворцом зрелищ и спорта, где и будет проходить весь праздник. Время проведения праздника — с 11.00 до 15.00.
Организаторы праздника: ИД "Алтапресс", "Читай!город", "Телепарк".
Организатор: ООО ИД "Алтапресс". Срок проведения конкурсов: 16.09.17 г. Подробную информацию о правилах участия в конкурсах, количестве призов, порядке и месте их получения уточняйте на площадках у менеджеров.
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