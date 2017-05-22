"Алтай-Кокс" финансирует социальные программы

Приоритетные направления социальной политики предприятия – создание комфортных и безопасных условий труда, улучшение качества медицинского обслуживания и оздоровления работников и членов их семей, спортивно-массовые и культурные мероприятия.

С начала 2017 года около 42 млн рублей направили на приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты, выплату пособий по выходу на пенсию, доплаты по Коллективному договору, поощрение к юбилейным датам и праздничные премии заводчанам.

Финансирование программ поддержки семьи и материнства, молодежных мероприятий превысило 1,2 млн рублей.

На медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение, отдых работников и членов их семей, а также спортивные и культурно-массовые мероприятия завод направил более 18 млн рублей.

На социальную поддержку ветеранов завода, оплату путевок для них в санаторий "Бодрость" и культурно-массовую работу перечислили почти 5 млн рублей.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте "Алтай-Кокса": altai.nlmk.com/ru