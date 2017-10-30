Алтай-Кокс финансирует социальные программы

Приоритетные направления социальной политики предприятия – создание комфортных и безопасных условий труда, улучшение качества медицинского обслуживания и оздоровления работников и членов их семей, спортивно-массовые и культурные мероприятия.

С начала 2017 года более 114 млн рублей направили на приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты, на выплату пособий по выходу на пенсию, доплаты по Коллективному договору, материальную помощь, поощрение к юбилейным датам, праздничные премии и другое.

Финансирование программ поддержки семьи и материнства, молодежных мероприятий превысило 3,5 млн рублей.

На медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение, отдых работников и членов их семей, на культурно-массовые мероприятия завод направил около 43 млн рублей.

На социальную поддержку ветеранов завода, оплату путевок для них в санаторий "Бодрость" и культурно-массовую работу перечислили более 14 млн рублей.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

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