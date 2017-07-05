"Алтай-Кокс" на День металлурга и День города приглашает звезд российской эстрады

14 июля завод откроет обновленную Галерею почета, подведет итоги корпоративного конкурса по благоустройству и наградит лучших работников государственными, краевыми и корпоративными наградами.

15 июля заводчане и горожане пробегут марафон "Вместе мы первые" по маршруту ДК "Металлург" - стадион "Юность". В качестве бонуса они получат футболки с символикой праздника.

Впервые на стадионе "Юность" заринчане посетят креативную фотоплощадку с металлургической тематикой. Смогут сделать бесплатную фотосессию у пресс-воллов, стендов и ростовых фигур, а затем забрать снимки с электронного ресурса "Алтай-Кокса" "ВКонтакте".

Детей ждет праздник мыльных пузырей и интерактивная программа от заводского союза молодежи. А самых спортивных и азартных заводчан – супершоу "Стальные богатыри и железные леди".

Вечером праздничного дня завод дарит горожанам и гостям города грандиозный концерт с участием звезд российской эстрады: группы "Лейся песня", Владимира Кузьмина и группы "Руки вверх"! Праздник завершится фейерверком.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте "Алтай-Кокса".

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com