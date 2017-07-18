"Алтай-Кокс" награждает заслуженных работников

Звания "Почетный работник Алтай-Кокса" удостоились пять человек: Нина Адова, рамповщик коксового цеха, Евгений Федоров, аппаратчик перегонки цеха улавливания, Юрий Гезенко, мастер цеха по ремонту коксохимического оборудования, Галина Койнова, руководитель группы отдела технического контроля, и Мансур Абдуллин, слесарь цеха автоматизации.

Награждение заслуженных заводчан продолжилось на торжественном собрании.

Павел Лизогуб,

генеральный директор:

Практически все, что нас окружает, сделано из металла Группы НЛМК, которая входит в десятку самых эффективных компаний мира. География Группы очень широка – от Алтая до Пенсильвании. Мы делаем лучший в России кокс, которым обеспечиваем работу самой большой доменной печи "Россиянка". Она выплавляет чугун и сталь особого качества. Нам есть чем гордиться.

Генеральный директор вручил заводчанам государственные награды. Приказом по Министерству промышленности и торговли Российской Федерации звания "Почетный металлург Российской Федерации" удостоены Сергей Фебенчуков, огнеупорщик специализированного участка по горячему ремонту, и Валентина Шекалова, ветеран "Алтай-Кокса".

Владимир Локтюшов, начальник Управления Алтайского края по промышленности и энергетике, поздравил металлургов от имени и по поручению Губернатора Алтайского края. Он вручил награды Алтайского края "За заслуги в труде" Андрею Колупахину, начальнику отделения цеха улавливания, Александру Корехову, бригадиру углеподготовительного цеха, и Владимиру Пичуеву, электромонтеру цеха по ремонту коксохимического электрооборудования.

Иван Терешкин, глава администрации Заринска, наградил заводчан Почетными грамотами Администрации города и Заринского городского законодательного собрания, а также благодарностями главы города Заринска.

Председатель первичной профсоюзной организации "Алтай-Кокса" Елена Павлова поздравила сотрудников завода от имени Горно-металлургического профсоюза России, вручила Грамоты Центрального Совета.

Более 200 наград удостоились работники "Алтай-Кокса" в канун Дня металлурга. Все награжденные получили памятные подарки и денежные премии. Свои творческие номера им подарили барнаульские коллективы "Разгуляй" и "Русский фреш".

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.