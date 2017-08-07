Алтай-Кокс наращивает производство.

На российском рынке Алтай-Кокс реализовал порядка 82% кокса, в том числе 76% - внутри Группы НЛМК. Остальной объем поставлен на экспорт в Казахстан, Узбекистан, Германию, Бельгию, Финляндию.

В первом полугодии 2017 года предприятие также выпустило более 44 тыс. тонн пека каменноугольного (используется в алюминиевой промышленности и для собственных нужд), порядка 19 тыс. тонн бензола сырого (используется в качестве сырья в химической промышленности), свыше 44 тыс. тонн сульфата аммония (применяется в агропромышленном комплексе).

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,2 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.