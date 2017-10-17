"Алтай-Кокс" наращивает производство

На российском рынке "Алтай-Кокс" реализовал порядка 82% кокса, в том числе 75% - внутри Группы НЛМК. Остальной объем поставлен на экспорт в Казахстан, Германию, Бельгию, Финляндию, Польшу.

За девять месяцев 2017 года предприятие также выпустило порядка 66 тыс. тонн пека каменноугольного (используется в алюминиевой промышленности и для собственных нужд), около 30 тыс. тонн бензола сырого (используется в качестве сырья в химической промышленности), 67 тыс. тонн сульфата аммония (применяется в агропромышленном комплексе).

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

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