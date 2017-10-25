Алтай-Кокс организовал для ветеранов праздничный вечер

Александр Уманец,

директор по персоналу и социальным вопросам:

Вы построили завод и город. И, находясь на заслуженном отдыхе, ведете активный образ жизни. Побеждаете в городских спортивных соревнованиях, проводите выставки творческих работ, юбилейные встречи, выступаете с вокальной группой. В вас столько жизни и энергии, что можно позавидовать. И с заводом ваша связь неразрывна.

Ветеранов поздравили также председатель профкома Алтай-Кокса Елена Павлова, председатель городского совета ветеранов Людмила Селезнева, представитель администрации города Елена Алмазова.

11 ветеранов приняли участие в творческом конкурсе "Осенняя корзинка". Они представили на выставку композиции из цветов и даров природы. Победителем конкурса стала ветеран автотранспортного цеха Галина Леер – создательница корзинки-тыквы, наполненной "цветами" из овощей.

В этот день ветераны получили возможность пообщаться друг с другом, а главное, ощутили внимание и заботу родного предприятия, которому отдано много трудовых лет.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com