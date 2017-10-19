"Алтай-Кокс" организовал экологическую акцию для семей заводчан

Семьи заводчан остановились в гостевом доме села Казанцево, которое находится рядом с реликтовой кедровой рощей. Отсюда они совершили поход вдоль реки Аламбай. Посетили карьер, в котором раньше велись работы по добыче щебня, святой источник. По пути следования убрали мусор на берегу и лесных тропах.

Дети в походе знакомились с природой своей малой родины, собирали коллекцию камней-лимонитов, угощались блюдами, приготовленными на костре. Для них организовали конкурс рисунков на экологическую тему. Победительницей стала Елизавета Савельева.

Важный момент акции – изготовление кормушек для птиц. Две из них остались в Казанцево под присмотром хозяев гостевого дома. Двадцать кормушек разместили на улицах Заринска. Всю зиму участники акции будут подсыпать туда корм для птиц.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

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