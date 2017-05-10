"Алтай-Кокс" организовал флэш-моб в честь Дня Великой Победы

Инициаторы мероприятия – женсовет, совет молодежи и вокальная группа ветеранов "Алтай-Кокса". К ним присоединились участники клуба самодеятельной песни и клуба "Менестрель" центра детского творчества. Идею с удовольствием поддержало руководство заринского железнодорожного вокзала, где и проходил флэш-моб.

В предпраздничный день на вокзале парень с гитарой вдруг начал напевать легендарную "Смуглянку". На третьей строчке к нему присоединились еще двое. На втором куплете "…отвечали парню в лад…" женские голоса. Допевал знаменитую песню дружный хор. К нему присоединились многие пассажиры.

Вслед за "Смуглянкой" прозвучал "Десятый наш десантный батальон". Завершился флэш-моб всем известной "Катюшей".

Это событие – дань светлой памяти фронтовиков и почтения к ныне живущим ветеранам.

Посмотреть видеоролик о мероприятии

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте "Алтай-Кокса": altai.nlmk.com/ru