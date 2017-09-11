"Алтай-Кокс" организовал летний отдых детей заводчан.

В детском лагере имени Гагарина в течение лета отдохнули 166 ребят. Дети провели каникулы в комфортных условиях. В их распоряжении было два благоустроенных жилых корпуса, футбольное поле, волейбольная, баскетбольная площадки и многое другое для активного отдыха.

Санаторий-профилакторий "Бодрость" за три летних месяца принял 247 детей. Здесь, помимо развлекательных мероприятий, для каждого ребенка была подобрана индивидуальная программа оздоровления.

Впервые для детей заводчан "Алтай-Кокс" организовал отдых в санатории "Вита" в Анапе. Возможность отдохнуть на море получили ребята, чьи родители участвуют в программах повышения эффективности производства, соблюдают правила охраны труда, не имеют дисциплинарных взысканий и "больничных". Путевки распределяли на основе конкурсного отбора.

На черноморском побережье побывали 19 детей. "Алтай-Кокс" оплатил полную стоимость путевок, обеспечил безопасную перевозку и сопровождение детей.

На организацию детского оздоровительного отдыха завод направил более 8 млн рублей.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.