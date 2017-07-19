"Алтай-Кокс" организовал семейный конкурс

Конкурсантам создавали арт-объекты из песка с помощью подручного инвентаря. В результате семейного творчества на берегу Чумыша появились сказочные замки, тренировочная база для настоящих бойцов, стадион побед и даже праздничный стол с тортом и мороженым. Для украшения песочных скульптур участники использовали окрашенные соль и манку, крышечки от пластиковых бутылок, фигурки животных и сказочных героев. В ход шли камешки, ракушки, перья, цветы и листья, найденные на берегу.

Каждая команда представила девиз и историю о своем арт-объекте. После конкурса все семьи приняли участие в интерактивной развлекательной программе.

Оценив оригинальность конкурсных работ, комиссия решила присудить три первых места. Победителями признаны семьи Безглядовых, Шибаевых и Бахметьевых. Приз от профсоюзного комитета в номинации "Самый романтичный замок" получила семья Чурсиных.

Волшебный город на берегу возводили 16 семей заводчан. Все получили в подарок сертификаты на посещение парка "Солнечный ветер" и надувные игрушки для купания. Победителям вручили сертификаты в барнаульский аквапарк.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте "Алтай-Кокса".

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com