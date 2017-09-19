"Алтай-Кокс" организовал в Заринске экшн-игру "Ночной дозор"

15 командам предложили выполнить задания по спортивному ориентированию, геокешингу, упражнения на абстрактное и логическое мышление. На улицах Заринска и прилегающих к городу территориях участников ожидали агенты с вопросами по истории завода. Но, чтобы определить местонахождение агента, необходимо было расшифровать код. За правильные ответы начисляли баллы. Учитывалось время выполнения задания.

Первое место завоевала команда коммерческого управления. На втором – команда коксового отделения №1. На третьем – команда заводоуправления.

Подобное состязание на "Алтай-Коксе" прошло впервые. Оно было направлено на пропаганду активного отдыха и командообразование.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте "Алтай-Кокса".