"Алтай-Кокс" организует летний отдых детей

Более 170 ребят отправятся в детский оздоровительный лагерь им. Гагарина (Барнаул). Там организуют две смены по 21 дню. Первый заезд состоится 16 июня. Лагерь расположен в сосновом бору, имеет развитую инфраструктуру, новые благоустроенные корпуса. Для ребят предусмотрена увлекательная развивающая программа.

Санаторий-профилакторий "Бодрость" уже открыл первую детскую оздоровительную смену в Заринске. За три летних месяца его посетят около 250 детей заводчан. Здесь, помимо культурно-развлекательных мероприятий, каждый ребенок пройдет индивидуальную программу оздоровления.

19 детей в августе отдохнут на Черноморском побережье, в санатории "Вита" (Анапа). Такую возможность получили ребята, чьи родители участвуют в программах повышения эффективности производства, экологической безопасности, улучшении условий труда, соблюдают правила охраны труда, не имеют дисциплинарных взысканий и "больничных". Оплату полной стоимости путевки, а также доставку детей до санатория и обратно берет на себя "Алтай-Кокс".

Всего на организацию летнего отдыха предприятие направит около 9 млн рублей.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте "Алтай-Кокса".