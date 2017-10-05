"Алтай-Кокс" открывает оздоровительный сезон для своих работников

Санаторий "Бодрость", входящий в состав ЧУЗ "Медико-санитарная часть ОАО "Алтай-Кокс", оснащен современной медицинской аппаратурой, которая позволяет всем отдыхающим назначать индивидуальный курс оздоровления. По плану первичной профилактики заводчане получают фитосборы, кислородные коктейли, медоперговую смесь, рациональное питание.

Вторичная профилактика проводится индивидуально с учетом заболеваний: теплолечение (грязь, озокерит, нафталан), лечебные ванны, водолечение, массаж и лечебная физкультура, ингаляции и спелеотерапия, физиопроцедуры. Физическую активность отдыхающие повышают с помощью лечебного плавания, занятий на тренажерах в спортивном зале.

Приоритетным направлением социальной политики "Алтай-Кокса" является создание здоровых и безопасных условий труда, профилактика профессиональных заболеваний. На предприятии постоянно проводятся профилактические мероприятия по поддержанию и укреплению здоровья сотрудников – от плановых медосмотров в собственной поликлинике до организации лечения в санаториях Алтайского края. На оздоровительные мероприятия для заводчан "Алтай-Кокс" ежегодно направляет порядка 30 млн рублей.

Справка

Санаторий-профилакторий "Бодрость" рассчитан на 105 мест. Период оздоровления сотрудников "Алтай-Кокса" в этом лечебном учреждении длится с октября до апреля другого года включительно. В мае санаторий принимает ветеранов завода, в три летних месяца – детей заводчан.

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.