"Алтай-Кокс" передал подарки воспитанникам детского дома

Дети тепло встретили заводчан, преподнесли им на память картины, вышитые своими руками. Мальчишки и девчонки принимали поздравления, читали стихи, получали в награду гостинцы из мешка Деда Мороза.

С пожеланиями здоровья, успехов и радости каждому ребенку был вручен сладкий подарок. Всего для заринского детского дома "Алтай-Кокс" подготовил 40 кондитерских наборов.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Группа НЛМК в социальных сетях: Facebook, Twitter, "ВКонтакте", YouTube, Instagram.