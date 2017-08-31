"Алтай-Кокс" помогает заводчанам собрать детей в школу

Единовременную материальную помощь на подготовку к новому учебному году получат неполные и многодетные семьи с детьми-школьниками, а также семьи, имеющие детей с ограниченными физическими возможностями. Благодаря акции материальную помощь получат 106 семей заводчан.

Александр Уманец,

директор по персоналу и социальным вопросам:

А. Уманец. "Алтай-Кокс" традиционно поддерживает институты материнства и детства: выплачивает материальную помощь мамам с детьми от полутора до трех лет, единовременное поощрение заводчанам при рождении ребенка, готовит новогодние подарки, организовывает летний отдых детей работников завода и многое другое.



Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте "Алтай-Кокса".