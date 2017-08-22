"Алтай-Кокс" поможет установить новую стелу в Заринске

Молодежная организация завода поддержала идею городской молодежи установить стелу "Я люблю Заринск".

Дизайн арт-объекта решили дополнить конструкцией с фразой "Я люблю Алтай-Кокс", а в середине разместить уютную скамейку. Длина всей композиции – десять метров, высота – около двух метров. Проект предусматривает подсветку в ночное время.

Новую металлическую стелу установят на площадке перед спорткомплексом "Олимп". "Алтай-Кокс" окажет финансовую помощь в строительстве арт-объекта.

Новая архитектурная форма обозначит присутствие предприятия в Заринске и подчеркнет единство города и завода.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

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