"Алтай-Кокс" повысил безопасность рабочих мест

Система безопасности LOTO предполагает использование специальных блокираторов, замков и бирок. Она применяется при выполнении работ по техобслуживанию и ремонту, когда сотрудникам нужно войти в опасную зону, и предотвращает случайный запуск оборудования. Электричество, газ, вода и другие источники энергии на ремонтируемых объектах блокируются, а запуск оборудования возможен только при выполнении последовательных действий.

Юрий Баяндин,

механик специализированного цеха по ремонту коксохимического оборудования:

Система LOTO позволяет контролировать безопасность ведения работ. Электрическая и механическая ремонтные службы, цех автоматизации, представители сторонних организаций пользуются замками определенного цвета, что позволяет видеть, кто ведет работы на объекте.

Для персонала механического участка провели обучение, разработали наглядные LOTO-карты с пошаговыми инструкциями по безопасной блокировке механизмов, адаптировали систему к особенностям производства.

Систему блокировки начали поэтапно внедрять на других участках "Алтай-Кокса".

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Группа НЛМК в социальных сетях: Facebook, Twitter, "ВКонтакте", YouTube, Instagram.

LOTO – Lock-Оut/Tag-Оut (блокируй – информируй).