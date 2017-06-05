"Алтай-Кокс" поздравил детей города Заринска с праздником

В реалити-квесте "Страна чудес" приняли участие около 100 юных заринчан. Территорию Центра детского творчества поделили на тематические станции, где ребят ждали различные испытания. На одной из площадок лаборанты химического анализа Алтай-Кокса демонстрировали эффектные химические "фокусы": моделировали извержение вулкана, выпускали из бутылки столб пара и т.д. Дети отвечали на занимательные вопросы о химических процессах и зарабатывали призовые жетоны.

Победитель квеста получил главный приз – большого плюшевого медведя. Этот и множество поощрительных призов детям вручили представители союза молодежи "Алтай-Кокса". Все подарки – атрибуты активного летнего отдыха: летающие тарелки, бумеранги, воздушные змеи.

Отдельная программа для детей с ограниченными возможностями прошла в этот день в комнате коррекции здоровья Центра детского творчества. Союз молодежи передал ребятам индивидуальные подарки, соответствующие их интересам и особенностям развития.

По приглашению администрации "Алтай-Кокса" в Заринске выступили артисты краевого театра кукол "Сказка". На представлении побывали дети сотрудников завода и воспитанники детского дома.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте "Алтай-Кокса": altai.nlmk.com/ru