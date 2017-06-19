Алтай-Кокс поздравил медработников с профессиональным праздником.

В канун профессионального праздника, Дня медицинского работника, администрация Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) чествовала сотрудников частного учреждения здравоохранения "Медико-санитарная часть ОАО "Алтай-Кокс".
Почетной грамотой Алтай-Кокса за многолетний добросовестный труд наградили Татьяну Клюеву, врача-стоматолога, Светлану Тарабукину, фельдшера здравпункта, Веру Титовскую, медицинскую сестру, Лию Рудольф, врача акушера-гинеколога.
Благодарственное письмо Алтай-Кокса вручили Тамаре Клименко, начальнику физкультурно-оздоровительного комплекса, Надежде Уткиной, рентгенолаборанту, Валентине Копытковой, медсестре, Ольге Сидоровой, фельдшеру-лаборанту.
Петр Зарубин,
главный врач медсанчасти:
"Мы заботимся о здоровье работников Алтай-Кокса: проводим профилактические осмотры, вакцинацию, курсы общеукрепляющей терапии в санатории-профилактории "Бодрость" и многое другое. Оздоравливаем пенсионеров завода и детей сотрудников предприятия. Занимаемся пропагандой здорового образа жизни. Со своими задачами успешно справляемся благодаря поддержке нашего учредителя – Алтай-Кокса".
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.