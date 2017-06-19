Алтай-Кокс поздравил медработников с профессиональным праздником.

"Мы заботимся о здоровье работников Алтай-Кокса: проводим профилактические осмотры, вакцинацию, курсы общеукрепляющей терапии в санатории-профилактории "Бодрость" и многое другое. Оздоравливаем пенсионеров завода и детей сотрудников предприятия. Занимаемся пропагандой здорового образа жизни. Со своими задачами успешно справляемся благодаря поддержке нашего учредителя – Алтай-Кокса".