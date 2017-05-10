"Алтай-Кокс" поздравил ветеранов и тружеников тыла с Днем Великой Победы.

23 труженика тыла и 4 участника Великой Отечественной, которые проживают в Заринске, представители совета ветеранов посетили на дому и передали поздравительные письма от имени Павла Лизогуба, генерального директора "Алтай-Кокса". Послания были стилизованы под фронтовые треугольники. Звучали теплые слова поздравлений. Вокальная группа "Заводчанка" исполняла песни военных лет. Ветеранам вручили продуктовые наборы и сувениры.

Труженики тыла и ветераны встречали гостей в боевой форме с орденами, с угощениями на столах. Они делились воспоминаниями, с удовольствием подпевали вокальной группе.

Представители совета ветеранов посетили также профилакторий "Бодрость" ЧУЗ МСЧ "Алтай-Кокса", где в честь 9 Мая открылся ветеранский заезд. Отдыхающих поздравили с наступающим праздником, подарили небольшой концерт.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте "Алтай-Кокса": altai.nlmk.com/ru