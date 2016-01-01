"Алтай-Кокс" поздравил ветеранов с Новым годом

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Сегодня, 11:21.
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"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) организовал для своих ветеранов новогодний вечер в доме культуры г. Заринска.

Праздник для ветеранов.
Праздник для ветеранов.

Ветераны посмотрели концерт под названием "Новогоднее путешествие". Вместе с артистами зрители совершили круиз по странам и континентам, познакомились с новогодними традициями разных народностей. О каждой нации красноречиво рассказывал музыкальный номер: фламенко, ирландские танцы, грузинские напевы, и, конечно, русские плясовые.

Праздник для ветеранов.
Праздник для ветеранов.

Завершился концерт праздничной лотереей. Тех, чье зрительское место было отмечено новогодним жетоном, ждал приятный сюрприз. Лотерея стала началом второй части мероприятия – развлекательной программы с новогодними аттракционами, карнавальными костюмами и танцами.

Праздник для ветеранов.
Праздник для ветеранов.

На новогоднем празднике состоялось чествование победителей конкурса рассказов-воспоминаний "Завод в моей судьбе", который проходил в течение года в корпоративной газете "Коксохимик Алтая" в рамках 35-летия "Алтай-Кокса". Ветераны приняли в нем самое активное участие. Председатель совета ветеранов Мария Федорова поблагодарила всех за рассказы, которые помогают воссоздавать историю завода, вручила памятные подарки и дипломы от "Алтай-Кокса".

Праздник для ветеранов.
Праздник для ветеранов.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Группа НЛМК в социальных сетях: Facebook, Twitter, "ВКонтакте", YouTube, Instagram.

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