"Алтай-Кокс" поздравил ветеранов с Новым годом

Ветераны посмотрели концерт под названием "Новогоднее путешествие". Вместе с артистами зрители совершили круиз по странам и континентам, познакомились с новогодними традициями разных народностей. О каждой нации красноречиво рассказывал музыкальный номер: фламенко, ирландские танцы, грузинские напевы, и, конечно, русские плясовые.

Завершился концерт праздничной лотереей. Тех, чье зрительское место было отмечено новогодним жетоном, ждал приятный сюрприз. Лотерея стала началом второй части мероприятия – развлекательной программы с новогодними аттракционами, карнавальными костюмами и танцами.

На новогоднем празднике состоялось чествование победителей конкурса рассказов-воспоминаний "Завод в моей судьбе", который проходил в течение года в корпоративной газете "Коксохимик Алтая" в рамках 35-летия "Алтай-Кокса". Ветераны приняли в нем самое активное участие. Председатель совета ветеранов Мария Федорова поблагодарила всех за рассказы, которые помогают воссоздавать историю завода, вручила памятные подарки и дипломы от "Алтай-Кокса".

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Группа НЛМК в социальных сетях: Facebook, Twitter, "ВКонтакте", YouTube, Instagram.