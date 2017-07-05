"Алтай-Кокс" примет участие в Международном форуме промышленников и энергетиков

Сотрудник "Алтай-Кокса" (входит в Группу НЛМК), мастер углеподготовительного Денис Замора, станет участником Международного форума молодых энергетиков и промышленников "Форсаж-2017", который пройдет с 9 по 15 июля в Калужской области.
Форум объединит более 600 человек из 20 стран. Участников ждет насыщенная образовательная программа – битва идей, создание концепт-карт, практикум в "технологических" группах, модерационная сессия, интеллектуальное шоу и многое другое. Ключевой темой "Форсажа-2017" станет моделирование картины будущего на горизонте 2035 года и определение своего места в нем.
В числе экспертов – ученые-футурологи, специалисты и менеджеры ведущих российских компаний. Во время практикумов делегаты создадут карту образов будущего, защитят собственные проекты, наладят коммуникации с коллегами по топливно-энергетическому комплексу России.
Справка
"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте "Алтай-Кокса".
Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com