Алтай-Кокс привлекает молодых специалистов.

Формат стендовой сессии позволил совместить общение со студентами и представление наглядной информации об Алтай-Коксе на специальном стенде. Учащиеся заполнили в этот день около 30 анкет на трудоустройство и прохождение практики на заводе.

Студенты получили информацию о вакансиях и востребованных профессиях на Алтай-Коксе. Предприятию нужны теплотехники, теплоэнергетики, инженеры-конструкторы, специалисты в области химических технологий и другие. Представители кадровой службы рассказали о специфике производства, программах развития персонала, конкурсах профмастерства и соцпакете на Алтай-Коксе.

Учащиеся задавали вопросы о том, как стать участником программы "Студент Алтай-Кокса". В конкурсном отборе могут принять участие студенты второго и последующих курсов обучения, с хорошей успеваемостью. Для этого нужно подать заявление в отдел по обучению и развитию персонала Алтай-Кокса. Программа предусматривает выплату стипендий или оплату обучения, организацию практики, дальнейшее трудоустройство по специальности на предприятие.

Алтай-Кокс развивает партнерство с семью профильными учебными заведениями Сибири, реализует программы по подготовке кадров для коксохимического производства, внедряет элементы дуального обучения, поддерживает лучших студентов, ориентированных на трудоустройство на заводе.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокс.



