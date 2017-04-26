"Алтай-Кокс" продолжает серию игр "Что? Где? Когда?"

Игра проходила в два раунда. Знатоки отвечали на вопросы по литературе, истории, археологии, медицине. Кроме того, разгадывали ребусы, выполняли задания на внимательность, скорость и логику мышления.

Победителем интеллектуального турнира стала команда "Механики" цеха по ремонту коксохимического оборудования. Она и получила право участвовать в финальной игре "Что? Где? Когда?", которая состоится в конце 2017 года. Титул "Лучшего игрока" команды присвоили Любови Воронковой, секретарю цеха по ремонту коксохимического оборудования.

В прошлом году на предприятии впервые состоялась игра "Что? Где? Когда?", где состязались руководители, перспективные сотрудники, финалисты конкурса "Молодой лидер". Заводчане проявили большой интерес к интеллектуальным поединкам, и решили в 2017 году провести серию игр "Что? Где? Когда?" среди подразделений "Алтай-Кокса". В первой игре участвовали знатоки из производственной и технической дирекций.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте "Алтай-Кокса": altai.nlmk.com/ru