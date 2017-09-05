"Алтай-Кокс" продолжает серию игр "Что? Где? Когда?"

Игра включала разминку, два основных раунда и задание с черным ящиком. Знатоки отвечали на вопросы по литературе, истории и бухгалтерскому учету. Кроме того, выполняли задания на внимательность, скорость и логику мышления.

Победителем интеллектуального турнира стала команда отдела планирования и организации ремонтов. Она и получила право участвовать в финальной игре "Что? Где? Когда?" в конце 2017 года. Титул "Лучшего игрока" присвоили капитану команды – инженеру Андрею Иванову.

В прошлом году на предприятии впервые состоялась игра "Что? Где? Когда?", где состязались руководители и участники кадровых программ. Заводчане проявили большой интерес к интеллектуальным поединкам, и решили в 2017 году провести серию игр "Что? Где? Когда?" среди подразделений "Алтай-Кокса". В первой игре участвовали знатоки из производственной и технической дирекций, во второй – сотрудники ремонтных служб и подразделений логистики.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте "Алтай-Кокса".