"Алтай-Кокс" провел экскурсию для студентов АлтГУ

Студенты посмотрели выдачу кокса, побывали на современном комплексе пятой коксовой батареи, в цехе химулавливания.

Будущих специалистов познакомили с работой отдела технического контроля и экологической лаборатории. Им продемонстрировали способы оценки качества сырья и готовой продукции на современном оборудовании. Студенты узнали, как проводится мониторинг состояния атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, как контролируют условия труда.

Ребята получили информацию о профориентационных проектах и поддержке молодых специалистов. Они могут стать участниками программы "Студент Алтай-Кокса", пройти на заводе производственную практику. А с трудоустройством на предприятие получить возможности карьерного роста за счет корпоративных конкурсов, программ развития кадрового резерва.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте "Алтай-Кокса"