"Алтай-Кокс" проводит мероприятия по профессиональной ориентации студентов

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Сегодня, 12:41.
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Сотрудники кадровой службы "Алтай-Кокса" (входит в Группу НЛМК) встретились со студентами Кузбасского государственного технического университета.

Встреча со студентами КузГТУ.
Встреча со студентами КузГТУ. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".

На встречу пришли будущие специалисты по направлениям: "конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств", "химическая технология", "промышленное и гражданское строительство" - всего около 60 студентов 3 и 4 курсов.

Представители завода рассказали учащимся о специфике производства, востребованных профессиях. Больше всего учащихся заинтересовала программа "Студент Алтай-Кокса". Она направлена на поддержку перспективных студентов и привлечение молодых талантливых специалистов на предприятие. Программа предусматривает выплату стипендий или оплату обучения, организацию практики, дальнейшее трудоустройство по специальности и широкие возможности карьерного роста.

Встреча со студентами КузГТУ.
Встреча со студентами КузГТУ.
Встреча сос тудентами КузГТУ.
Встреча сос тудентами КузГТУ.

"Алтай-Кокс" сотрудничает с КузГТУ по нескольким направлением: участвует в проведении Дней открытых дверей, совместно организует ежегодную олимпиаду по химии для заринских школьников. В 2016 году на предприятии открыли базовую кафедру университета. Таким образом, "Алтай-Кокс" обеспечивает себя высококлассным кадровым резервом. На заводе сегодня трудится около 60 выпускников КузГТУ. Больше половины из них занимают руководящие должности в производственных подразделениях.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте "Алтай-Кокса": altai.nlmk.com/ru

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