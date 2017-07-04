"Алтай-Кокс" стал победителем отраслевого конкурса.

Организаторы конкурса – Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса и Центральный Совет Горно-металлургического профсоюза России по согласованию с Департаментом металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли.

Церемония награждения состоится в Москве в канун профессионального праздника Дня металлурга.

Елена Павлова,

председатель профсоюзного комитета "Алтай-Кокса":

Это общественное признание заслуг предприятия по созданию комфортных и безопасных условий труда, организации медицинского обслуживания и оздоровления работников. Наши заводчане пользуются социальными льготами и гарантиями, которые закреплены в Коллективном договоре. Благодаря этому чувствуют защищенность и уверенность в завтрашнем дне.

Опыт "Алтай-Кокса" – показательный в отрасли. В прошлом году завод направил около 350 млн рублей на улучшение условий труда, приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты, медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение работников. Инвестиции на 24% превышают уровень вложений в эту сферу в 2015 году. Предприятие постоянно ведет работу по профилактике травматизма и профессиональных заболеваний.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

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