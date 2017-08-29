Алтай-Кокс выпустил дисконтные карты для своих сотрудников

Кадровая служба проработала все виды скидок с магазинами и предприятиями сферы обслуживания. На предложение Алтай-Кокса откликнулось около 20 организаций города. Это магазины одежды и обуви, цветочные бутики, автосервис, ресторан, бассейн, тренажерный клуб и другие учреждения, которые готовы предоставлять заводчанам дисконты в размере от 5% до 20%. Карту получили все работники предприятия.

Алтай-Кокс планирует расширять перечень скидок для держателей "Стальной карты".

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,2 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com