Алтай вновь тряхнуло

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Жизнь

22 августа, в 15,30, в Республике Алтай произошло землетрясение. Магнитуда толчков в эпицентре составила 2,3.

Землетрясение. Сейсмограф.
Землетрясение. Сейсмограф. Фото: СС0.

Гипоцентр землетрясения располагался на глубине 10 км, недалеко от поселка Артыбаш.

Примечательно, что также в обед толчки зафиксировали в Кемеровской области, на границе с Алтайским краем:

  • в 14.49 — толчки магнитудой 2,4, в 16 км севернее Прокопьевска, Новокузнецка, недалеко от Заринского района Алтайского края.
  • в 16.03 — толчки магнитудой 2,4, в 25 км на юг от Новокузнецка, недалеко от Ельцовского района Алтайского края.
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