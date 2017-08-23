Алтай вновь тряхнуло

22 августа, в 15,30, в Республике Алтай произошло землетрясение. Магнитуда толчков в эпицентре составила 2,3.
Гипоцентр землетрясения располагался на глубине 10 км, недалеко от поселка Артыбаш.
Примечательно, что также в обед толчки зафиксировали в Кемеровской области, на границе с Алтайским краем:
- в 14.49 — толчки магнитудой 2,4, в 16 км севернее Прокопьевска, Новокузнецка, недалеко от Заринского района Алтайского края.
- в 16.03 — толчки магнитудой 2,4, в 25 км на юг от Новокузнецка, недалеко от Ельцовского района Алтайского края.
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