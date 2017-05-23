"Алтайэнерго" — компания сильных людей

Два дня спортсмены всех производственных отделений крупнейшей электросетевой компании региона состязались в силе и ловкости в пяти видах спорта: волейболе, мини-футболе, дартсе, настольном теннисе и перетягивании каната.

О том, что борьба будет зрелищной и острой, знали все – среди энергетиков немало победителей и призеров районных, городских, краевых, а также – федеральных корпоративных соревнований энергетической отрасли. Но такого накала спортивных баталий не ожидали. Электромонтеры, диспетчеры, инженеры и даже топ-менеджеры с азартом сражались друг с другом на спортивных площадках. Очень уверенно с первых же минут о себе заявила команда ПО БЭС. Поэтому основной интригой спартакиады стало соперничество Белокурихинских сетей с традиционными лидерами корпоративных турниров – сборной Западных электрических сетей. В результате упорной борьбы ПО БЭС заняли первое общекомандное место!

Главная борьба развернулась на футбольной и волейбольной площадках. Против красивой игры волейболистов ЗЭС не мог устоять никто – команда собрала большое количество болельщиков и не разочаровала их. Западные сети – обладатели первого места в волейболе. Интересно было наблюдать и за футболистами. Бывшие соратники, члены сборной команды "Алтайэнерго" – чемпиона края по мини-футболу, на этот раз играли друг против друга, отстаивая честь своих подразделений. Удача оказалась на стороне ПО ЦЭС и кубок лучшей команды по мини-футболу увезли домой именно они.

Спартакиада крупнейшей электросетевой компании – это событие, в стороне от которого не смогли остаться представители Правительства региона и именитые алтайские спортсмены. Почетными гостями спортивного праздника "Алтайэнерго" стали заместитель начальника управления Алтайского края по промышленности и энергетике Дмитрий Крюков и руководитель краевой ассоциации косики-каратэ Александр Суховерхов. Они по достоинству оценили высокий класс спортсменов-энергетиков, их отличную физическую форму. Иначе и быть не может – люди, которые работают в такой важной жизнеобеспечивающей отрасли, должны быть всегда в хорошей форме. Надежность энергоснабжения, безусловно, зависит от опыта и знаний персонала, его квалификации. Но очень важно и физическое здоровье, ведь энергетики всегда на посту и выполняют свой профессиональный долг в мороз и в зной, в дождь и метель, днем и ночью.

Прошедшая спартакиада подтвердила: в "Алтайэнерго" работают здоровые, спортивные и целеустремленные люди.