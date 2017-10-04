"Алтайэнерго": новые мощности для Старобелокурихи

Старобелокуриха – большой населенный пункт, который находится вблизи действующего курорта Белокуриха и нового туристического кластера "Белокуриха-2". Динамичное развитие села создало дефицит энергомощности. Ситуацию исправит реконструкция линий электропередачи, которая завершится до конца этого года. Энергетики заменят обычный провод на более прочный и современный типа СИП (самонесущий изолированный провод) на всем протяжении ВЛ – более 21 километра. Будут установлены шесть новых комплектно-трансформаторных подстанций (КТП), а всех потребителей обеспечат новыми современными приборами коммерческого учета электроэнергии.

В 2017 году инвестиции Алтайэнерго, кроме строительства новых объектов, направляются на техническое перевооружение, реконструкцию, модернизацию действующих линий электропередачи и подстанций, замену оборудования на объектах электросетевого хозяйства Алтайского края. Реконструкция линии электропередачи в Старобелокурихе повысит надежность электроснабжения и увеличит пропускную способность линий, создав условия для подключения новых потребителей, существенно снизит уровень технических потерь электроэнергии в сетях.