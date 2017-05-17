"Алтайэнерго" переведен в особый режим работы

В настоящее время массовых отключений электроэнергии в зоне обслуживания филиала не зафиксировано. Все возникающие локальные технологические нарушения ликвидируются оперативно. Длительных перерывов в энергоснабжении потребителей не допущено. Готовы к работе 20 резервных источников снабжения электроэнергией. Это передвижные дизель-генераторные установки, которые при необходимости оперативно доставляются к точкам подключений и работают без перерыва долгое время.

В филиале работает оперативный штаб, организовано взаимодействие с Правительством Алтайского края, муниципалитетами, филиалом ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Сибири и Главным управлением МЧС по Алтайскому краю.

В особом режиме работает контакт – центр предприятия. По бесплатному телефону 8-800-1000-380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах. Все звонки регистрируются диспетчером, полученная информация передается в подразделения филиала или соответственные службы смежных электросетевых компаний.

Алтайэнерго напоминает всем жителям региона о необходимости соблюдения правил электробезопасности!