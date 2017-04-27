"Алтайэнерго": сберечь самое главное — людей

Энергетики ежедневно находятся в зоне производственных рисков – такова специфика профессии. Создание условий для предупреждения производственного травматизма достигается за счет системной работы по обучению персонала, обеспечению его средствами индивидуальной защиты, регулярной проверки знаний в области охраны труда.

Еще на этапе трудоустройства будущий сотрудник крупнейшей электросетевой компании региона должен пройти предварительный медицинский осмотр и психиатрическое освидетельствование. Далее – вводный и первичный инструктажи, обучение приемам оказания первой доврачебной помощи, стажировка и дублирование (когда за менее опытным работником закрепляется более опытный). Обязательное условие – участие в контрольных противоаварийных и противопожарных тренировках. И уже затем – проверка знаний и получение удостоверения. Штатные сотрудники, занятые на работах с повышенной опасностью также регулярно проходят проверку знаний, инструктажи, специальную переподготовку. В Алтайэнерго каждый раз скрупулезно проверяются такие факторы, как безопасность ведения работ, обеспечение персонала сертифицированной специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, знание установленных норм и правил по охране труда.

Спецодежде и средствам индивидуальной защиты – особое внимание. Костюмы изготовлены из специальной ткани, которая защищает от воздействия электрической дуги и термических поражений (до 5000 градусов!). Ботинки – на термостойкой, масло-бензостойкой подошве и с защитой пальцев ног от удара тяжелыми предметами. Термостойкие и диэлектрические перчатки и боты. Каски с защитным экраном, термостойкие подшлемники и нательное белье. Специальные пояса для безопасной работы на высоте. Все это – привычная экипировка для энергетика независимо от температуры на улице. Пренебрегать нельзя ни одной деталью.

Каждый сотрудник осознает ответственность за свою жизнь и жизнь своего коллеги. Поэтому безропотно повторяет технику безопасности и соблюдает все пункты правил, которые, как говорят энергетики, написаны, к сожалению, кровью. Ответственное отношение к правилам охраны труда – верный путь к сохранению жизни и здоровья на рабочем месте.