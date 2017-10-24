"Алтайэнерго": учения с двойной пользой

В зоне обслуживания Поспелихинского РЭС в ходе тренировки была проведена и реальная работа по повышению качества и надежности энергоснабжения территории – энергетики заменили часть опор и провода на воздушной линии 0,4 кВ. Проверили готовность резервного источника энергоснабжения, оперативно запитав от передвижной дизель-генераторной установки больницу в селе Николаевке.

Учения и тренировки – неотъемлемая часть работы энергетиков. В течение года нередки реальные нештатные ситуации. Во время аномально низких температур и ураганов зимой, в период весеннего паводка и в пожароопасный летний сезон энергообъекты подвергаются дополнительному риску и нуждаются в повышенной защите от воздействия неблагоприятных природных явлений. В ходе учений персонал имеет возможность в очередной раз отработать действия по предотвращению нештатных ситуаций и обеспечению максимально надежного энергоснабжения потребителей, взаимодействию с региональными органами МЧС России, органами местного самоуправления, территориальными смежными сетевыми организациями.

Тренировка носит внезапный характер. Легенда учений в деталях ни одному из участников заранее неизвестна. В ходе проверок уделяется внимание состоянию резервного запаса на складах, наличию подъездных путей к стратегически важным точкам, укомплектованности персонала спецодеждой, готовности к работе резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ). Особое внимание – организации временных схем энергоснабжения потребителей, в том числе социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения. Проверяется и работа горячей линии, позвонив на которую жители региона могут узнать всю необходимую информацию о восстановлении энергоснабжения в реальной ситуации.

