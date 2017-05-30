"Алтайэнерго": в непогоду – готовность номер один

Оперативный штаб из руководителей и специалистов предприятия отслеживает обстановку на подведомственных энергообъектах.

По сведению Росидрометцентра на территории региона днем 30 и сутки 31 мая ожидается усиление ветра до 25 м/сек, порывами до 27 м/сек., дожди, местами сильные, грозы, град. Такие природные явления могут стать причиной сбоев в работе энергооборудования.

Персонал "Алтайэнерго" готов ведет постоянный контроль технического состояния оборудования энергообъектов. Особое внимание при ураганном ветре с дождем уделяется линиям электропередачи и подстанционному оборудованию. К оперативному реагированию на последствия непогоды на предприятии готовы 228 аварийно-восстановительных бригад, укомплектованных транспортом, необходимым оборудованием и техникой. В каждом из семи производственных отделений филиала, рассредоточенных по всей территории региона. Наготове передвижные дизель-генераторные установки (ДГУ). Они обеспечат электроснабжение социальных объектов и категорийных потребителей на время устранения технологического нарушения. ДГУ расположены в узловых подразделениях "Алтайэнерго" и готовы к транспортировке в близлежащие населенные пункты.

Организовано тесное взаимодействие с администрацией, муниципалитетами, филиалом ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Сибири и Главным управлением МЧС по Алтайскому краю.

В особом режиме работает call – центр предприятия. По бесплатному телефону 8-800-1000-380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах. Все звонки регистрируются диспетчером, полученная информация передается в подразделения филиала или соответственные службы смежных электросетевых компаний.