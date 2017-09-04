"Алтайэнерго": в профилактике перерывов нет

В этот день во всех школах, колледжах и вузах на территории присутствия "Алтайэнерго" без перебоев работало все оборудование. Надежное энергоснабжение образовательных учреждений под контролем энергетиков круглый год, а 1 сентября – особенно. В зоне особого внимания не только энергоснабжение образовательных заведений, но и безопасность учащихся.

Первого сентября все руководители производственных отделений, районов электрических сетей и управления "Алтайэнерго" отправились в школы региона – чтобы напомнить взрослым и детям о необходимости соблюдения правил электробезопасности. Такое мероприятие уже стало для алтайских энергетиков традиционным.

Ко Дню знаний во всех краевых газетах вышел красочный модуль с правилами электробезопасности, на всех краевых теле и радиоканалах можно увидеть и услышать профилактические ролики.

В летние каникулы энергетики посетили все места организованного отдыха школьников – от пришкольных площадок до летних оздоровительных лагерей. В "Месячник безопасности", который, по традиции, проходит в сентябре во всех средних образовательных учреждениях региона, они намерены провести свыше 150 уроков во всех территориях обслуживания. Потому что перерыва в работе по профилактике детского электротравматизма не бывает – ни в горячую пору летних ремонтов электросетевого комплекса, ни в пик прохождения зимних нагрузок на энергооборудование.