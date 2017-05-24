"Алтайэнергосбыт" адресно проинформирует абонентов об истечении межповерочного интервала приборов учета

Сергей Петров,

заместитель генерального директора по реализации электроэнергии АО "Алтайэнергосбыт":

Массированная информационная кампания, как мы рассчитываем, позволит акцентировать внимание абонентов на необходимости скорейшей замены ПУ с истекшим сроком межповерочного интервала, поскольку в этом случае счётчик признаётся вышедшими из строя. Контроль за исправностью ПУ, согласно законодательству, возлагается на потребителя электроэнергии. Однако будучи клиентоориентированной компанией, мы приняли решение привлечь внимание наших абонентов к этому вопросу, с тем, чтобы невнимательность не обернулась излишними затратами для семейного бюджета.

Для удобства клиентов теперь подробная информация будет адресно размещаться на платёжных документах, а также в виде стикеров на электрощитах и ПУ абонентов.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", с момента истечения межповерочного интервала ПУ, объем потребления за коммунальную услугу по электроснабжению определяется исходя из среднемесячного потребления, но не более трёх расчётных периодов подряд, после – исходя из норматива потребления коммунальных услуг по электроснабжению с применением повышающего коэффициента 1,5. Норматив зависит от количества проживающих в квартире или доме человек (при отсутствии зарегистрированных – по количеству собственников), а также от количества комнат. Как показывает практика, фактический объем потребления электроэнергии зачастую оказывается заметно ниже, чем определённый по нормативу*.

Заказать услугу по замене или установке, а также приобрести ПУ можно в клиентских офисах АО "Алтайэнергосбыт". Контактная информация имеется на платежных документах и стикерах. Телефон контактного центра для справок: 8-800-350-55-66 (звонок бесплатный).

Справка

АО "Алтайэнергосбыт" является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Алтайского края и Республики Алтай, одной из крупных энергосбытовых компаний Сибирского региона. Клиентская база АО "Алтайэнергосбыт" включает в себя более 13,4 тыс. потребителей - юридических лиц и более 423,9 тыс. потребителей - физических лиц. По итогам 2016 года полезный отпуск электроэнергии собственным потребителям составил 4,3 млрд кВт*ч. "Алтайэнергосбыт" оказывает энергосервисные услуги, занимается внедрением энергосберегающих технологий на условиях энергосервисного контракта. 100% акций компании принадлежит ПАО "Интер РАО".

Группа "Интер РАО" – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии, активно наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса. Стратегия "Интер РАО" направлена на создание глобальной энергетической компании – одного из ключевых игроков мирового энергетического рынка, лидера в российской электроэнергетике в сфере эффективности. Установленная мощность электростанций, входящих в состав Группы "Интер РАО" и находящихся под её управлением составляет 32,5 ГВт.

АО "Алтайэнергосбыт" является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Алтайского края и Республики Алтай, одной из крупных энергосбытовых компаний Сибирского региона. Клиентская база АО "Алтайэнергосбыт" включает в себя более 13,4 тыс. потребителей - юридических лиц и более 423,9 тыс. потребителей - физических лиц.