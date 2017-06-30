"Алтайэнергосбыт" информирует о начале обслуживания потребителей электроэнергии Ярового

Юридические лица могут ознакомиться с перечнем документов, необходимых для заключения договора, на официальном сайте АО "Алтайэнергосбыт":

Altaiensb.com в разделе "Организациям" -> "Правовой порядок работы с юридическими лицами".

Договоры между гарантирующим поставщиком и физическими лицами будут заключаться на основаниях и в порядке**, предусмотренном законодательством РФ, для чего с 26 июня 2017 г. в г. Яровое начались обходы абонентов с целью фиксации текущих показаний приборов учёта (ПУ) и оформления необходимой документации.

Высокие стандарты обслуживания – главный принцип взаимодействия АО "Алтайэнергосбыт" со своими клиентами, поэтому гарантирующий поставщик информирует новых потребителей о том, что на официальном сайте компании www.altaiensb.com функционируют современные дистанционные сервисы, такие как "Личный кабинет клиента". Зарегистрировавшись в нём, бытовые абоненты смогут оплачивать электроэнергию, передавать показания ПУ, а также контролировать историю начислений и оплат в режиме он-лайн. Этот сервис доступен в виде приложения для смартфонов на базе операционных систем Android и iOS. Рассчитаться за потреблённую электроэнергию также можно в клиентских офисах АО "Алтайэнергосбыт", через отделения и устройства самообслуживания ПАО "Сбербанк России", с помощью электронного сервиса "Сбербанк Онлайн", через отделения иных банков, осуществляющих приём платежей через Систему "Город", в отделениях ФГУП "Почта России".

По вопросам заключения договоров энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) можно обращаться в клиентский офис "Славгородский" АО "Алтайэнергосбыт" по тел. +7 (38568) 5-27-24, +7 (38568) 5-02-70, +7 (38568) 22-0-80, +7 (38568) 23-0-80 или в контактный центр по тел.: 8-800-350-55-66 (звонок бесплатный).

По вопросам, связанным с технологическим присоединением, оказанием услуг по передаче электрической энергии в муниципальном образовании Яровоuj можно обратиться в ООО "Заринская сетевая компания" тел.: (38595) 7-60-70, сайт: zarseti.ru, "Горячая линия" – 8-800-700-0688.

** Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям в многоквартирных домах и жилых домов, утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.

Справка

АО "Алтайэнергосбыт" является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Алтайского края и Республики Алтай, одной из крупных энергосбытовых компаний Сибирского региона. Клиентская база АО "Алтайэнергосбыт" включает в себя более 13,4 тыс. потребителей - юридических лиц и более 423,9 тыс. потребителей - физических лиц. По итогам 2016 года полезный отпуск электроэнергии собственным потребителям составил 4,3 млрд кВт*ч. "Алтайэнергосбыт" оказывает энергосервисные услуги, занимается внедрением энергосберегающих технологий на условиях энергосервисного контракта. 100% акций компании принадлежит ПАО "Интер РАО".

www.altaiensb.com

Группа "Интер РАО" – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии, активно наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса. Стратегия "Интер РАО" направлена на создание глобальной энергетической компании – одного из ключевых игроков мирового энергетического рынка, лидера в российской электроэнергетике в сфере эффективности. Установленная мощность электростанций, входящих в состав Группы "Интер РАО" и находящихся под её управлением составляет 32,5 ГВт.

www.interrao.ru