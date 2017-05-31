"Алтайэнергосбыт" обращает внимание потребителей на последствия безучетного потребления электроэнергии

Специалисты также отмечают, что наряду с традиционными способами, в последнее время на Алтае участились случаи хищения электроэнергии посредством новых подходов, например с помощью, неодимовых магнитов. Выросло число выявленных счётчиков "с пультом", то есть ПУ со встроенными устройствами, позволяющими удаленно по радиоканалу отключать счётный механизм ПУ. АО "Алтайэнергосбыт" ответственно уведомляет клиентов компании о наличии самых современных технических возможностей выявления фактов безучётного потребления и напоминает, что именно абоненты в полной мере несут ответственность за сохранность пломб, целостность корпуса и счётного механизма прибора учёта (ПУ), а также за своевременную замену или поверку счётчика по окончании межповерочного интервала. Даже малозначительное повреждение пломб или корпуса ПУ может быть истолковано как вмешательство в работу счётчика. Также необходимо следить за целостностью вводного кабеля до ПУ, так как повреждение его изоляции может быть истолковано как потенциальная возможность несанкционированного подключения, то есть хищение электроэнергии.

АО "Алтайэнергосбыт" обращает внимание на существенные финансовые и административные последствия, предусмотренные законодательством в отношении абонентов, безответственно или злонамеренно вмешивающихся в работу ПУ. Так, в соответствии с действующим законодательством, при выявлении безучётного потребления, доначисление производится следующими способами, в зависимости от типа нарушения:

При обнаружении несанкционированного подключения, доначисление размера платы рассчитывается как произведение мощности несанкционированно подключенного оборудования и его круглосуточной работы за период, начиная с даты осуществления несанкционированного подключения, а в случае невозможности установления даты осуществления несанкционированного подключения - с даты проведения предыдущей проверки ПУ, но не более чем за 3 месяца, предшествующие месяцу, в котором выявлено такое подключение, до даты устранения такого несанкционированного подключения. В случае невозможности определить мощность несанкционированно подключенного оборудования доначисление размера платы осуществляется исходя из объема, определенного на основании норматива потребления соответствующих коммунальных услуг с применением к такому объему повышающего коэффициента 10.

При обнаружении несанкционированного вмешательства в работу ПУ доначисление размера платы производится за период с даты проведения предыдущей проверки и не более чем за 3 месяца, предшествующие дате проверки ПУ, при которой выявлено несанкционированное вмешательство в работу счётчика, и до даты устранения такого вмешательства, исходя из объема, рассчитанного на основании нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению с применением повышающего коэффициента 10.

Справка

АО "Алтайэнергосбыт" является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Алтайского края и Республики Алтай, одной из крупных энергосбытовых компаний Сибирского региона. Клиентская база АО "Алтайэнергосбыт" включает в себя более 13,4 тыс. потребителей - юридических лиц и более 423,9 тыс. потребителей - физических лиц. По итогам 2016 года полезный отпуск электроэнергии собственным потребителям составил 4,3 млрд кВт*ч. "Алтайэнергосбыт" оказывает энергосервисные услуги, занимается внедрением энергосберегающих технологий на условиях энергосервисного контракта. 100% акций компании принадлежит ПАО "Интер РАО".

Группа "Интер РАО" – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии, активно наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса. Стратегия "Интер РАО" направлена на создание глобальной энергетической компании – одного из ключевых игроков мирового энергетического рынка, лидера в российской электроэнергетике в сфере эффективности. Установленная мощность электростанций, входящих в состав Группы "Интер РАО" и находящихся под её управлением составляет 32,5 ГВт.