"Алтайэнергосбыт" прилагает скидку 10% на монтаж или замену приборов учёта

Воспользоваться предложением могут как физические, так и юридические лица.

О сроках окончания госповерки вашего ПУ можно узнать в техническом паспорте ПУ, а также в клиентских офисах АО "Алтайэнергосбыт". Акция действует до конца 2017 года.

АО "Алтайэнергосбыт" обращает внимание, что в соответствии с ФЗ №102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 в качестве средства измерения может применяться прибор учёта, поверенный специализированной организацией, у которого не истёк срок межповерочного интервала. Использование ПУ с истёкшим сроком госповерки приводит к применению расчётного способа определения объёмов потребления электрической энергии с применением повышающего коэффициента.

С 1 января 2017 года размер повышающего коэффициента составил 1,5 (Постановление Правительства РФ от 29.06.2016 года № 603 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам предоставления коммунальных услуг"). Повышающий коэффициент применяется в расчётах с потребителями, не обеспечившими своевременную замену вышедшего из строя ( в том числе путём истечения межповерочного интервала) прибора учёта, а также собственниками помещений, не установившими индивидуальные приборы учёта при наличии технической возможности их установки.

Организатор акции: АО "Алтайэнергосбыт". Акция действительна до 31.12.17 г. Подробная информация на сайте www.altaiensb.com